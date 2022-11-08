Президент Украины Владимир Зеленский заговорил о возможности переговоров с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский заговорил о том, что все-таки готов рассмотреть возможность переговоров с Россией, однако, выставил целый ряд условий РФ, соблюдение которых обязательно для будущего диалога:

«Восстановление территориальной целостности Украины с возвратом присоединенных к РФ территорий, уважение к ООН, компенсация всех убытков, наказание каждого военного преступника, получение гарантии, что это больше никогда не повторится».

Пользователи сети разных стран высказались о том, что Владимир Зеленский сейчас находится не в том положении, чтобы озвучивать список требований.