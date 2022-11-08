Оппозиция Молдовы сообщила о планах властей по вступлению страны в НАТО
2022-11-08 23:11
Оппозиционная партия Молдовы «Шор» утверждает, что власти страны намерены добиться ее вступления в НАТО.
По словам представителей партии, для этого планируется лишить оппозиционных депутатов мандатов в парламенте.
Лидер оппозиции Илан Шор заявил, что это позволит нынешним властям получить конституционное большинство в парламенте.
Он считает, что сразу после этого будут внесены изменения в конституцию, страна откажется от нейтралитета и подаст заявку на вступление в НАТО.
Опубликовано: Светлана Репина
Путин готовит экстренное заявление по перемирию с Украиной
Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире
Шойгу посетил командный пункт ВС РФ в зоне СВО, заслушав доклад Суровикина
Welt: страны Евросоюза опасаются, что Украина может стать новым центром силы
Стремоусов: власти Херсона скоро примут сложное решение для сохранения жизней граждан
-->