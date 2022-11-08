Оппозиция Молдовы сообщила о планах властей по вступлению страны в НАТО

APS
2022-11-08 23:11

Оппозиционная партия Молдовы «Шор» утверждает, что власти страны намерены добиться ее вступления в НАТО.

По словам представителей партии, для этого планируется лишить оппозиционных депутатов мандатов в парламенте.

Лидер оппозиции Илан Шор заявил, что это позволит нынешним властям получить конституционное большинство в парламенте. 

Он считает, что сразу после этого будут внесены изменения в конституцию, страна откажется от нейтралитета и подаст заявку на вступление в НАТО.

Опубликовано: Светлана Репина











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