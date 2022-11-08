Путин пообещал единое пособие для нуждающихся семей и беременных женщин

Президент России Владимир Путин заявил, что с 2023 года необходимо запустить единое пособие для нуждающихся семей и беременных женщин.

По его словам, к этому результату страна шла несколько лет, и в следующем году он должен быть достигнут.

На данный момент граждане РФ могут подать заявление на получение единовременного пособия при рождении ребенка через портал «Госуслуги».

Пособие выплачивается неработающим родителям, опекунам, усыновителям и приемным родителям детей.