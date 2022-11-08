Средство для химчистки салона автомобиля своими руками

Дешевле только чашка кофе : быстрая химчистка салона автомобиля своими руками.

Постоянная езда на мойку ради дорогостоящей химчистки салона уже не нужна, ведь всё что нужно у нас под рукой или есть в любом магазине: по 1500-200 мл. жидкое мыло, уксус, Боржоми(Есентуки, Нарзан), которые следует в равных количествах перемешать в бутылке с распылителем для большего удобства.

Сперва уберите коврики и ненужные вещи, очистите поверхность тканевых кресел и ковролина от мусора и пыли, распылите на обивку получившийся состав и оставьте примерно на 5-10 минут «работать», после щеткой протрите загрязнения в течении нескольких минут и остается только Вам протереть влажной губкой места нанесения раствора.