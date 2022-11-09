В Воронеже из-за санкций остановился крематорий
2022-11-09 00:14
Издание «Вести Воронеж» сообщило, что работа городского крематория была приостановлена из-за санкций.
В этом крематории, как и в большинстве других подобных заведений в России, установлена чешская печь Tabo CS.
В связи с действием антироссийских санкций, нет возможности приобрести запчасти для этого оборудования.
В крематории отмечают, что на данный момент нет возможности спрогнозировать вемя проведения ремонтных работ.
Опубликовано: Светлана Репина
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