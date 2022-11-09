В Одессе на днях снесут памятник Екатерине II

Спикер Одесской областной администрации Сергей Братчук заявил, ч то в ближайшее время в городе планируется демонтировать памятник Екатерине II.

По его словам, четыре фигуры композиции «Основателям Одессы» вернутся в музей, где они и должны находиться.

Братчук отметил, что памятник Екатерине II не имеет художественной ценности и будет перемещен в другое место.

Спикер уточнил, что вопрос будет решен в ближайшее время.