Украина не сможет восстановить поврежденную энергетическую инфраструктуры за две недели
2022-11-09 00:35
Исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что Украина не сможет восстановить поврежденную энергетическую инфраструктуру за две недели.
Он отметил, что повреждено порядка 40% инфраструктуры. По его словам, сейчас возможно только частичное улучшение.
Сахарук подчеркнул, что страна не будет жить так, как это было до обстрелов.
Он уточнил, что для ликвидации последствий необходимо создать эффективную систему управления.
Опубликовано: Светлана Репина
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