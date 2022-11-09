Илон Маск хочет сделать весь контент Twitter платным
Илон Маск рассматривает возможность внесения изменений в Twitter, в результате которых весь контент сайта будет защищен платным доступом.
Возможно, пользователям будет позволено читать и публиковать твиты бесплатно в течение короткого промежутка времени, а плата будет взиматься только по истечении определенного периода времени.
Маск уволил тысячи людей на прошлой неделе, но менеджеры Twitter пытались защитить сотрудников, которые были беременны или проходили лечение от рака и отчаянно нуждались в медицинской страховке.
Одна бывшая сотрудница Twitter, которая находится на шестом месяце беременности, менеджер по науке о данных Шеннан Лу, написала в Твиттере, что любит свою работу и планирует подать в суд.
Опубликовано: Светлана Репина
Путин готовит экстренное заявление по перемирию с Украиной
Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире
Шойгу посетил командный пункт ВС РФ в зоне СВО, заслушав доклад Суровикина
Welt: страны Евросоюза опасаются, что Украина может стать новым центром силы
Стремоусов: власти Херсона скоро примут сложное решение для сохранения жизней граждан
-->