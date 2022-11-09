Илон Маск хочет сделать весь контент Twitter платным

Илон Маск рассматривает возможность внесения изменений в Twitter, в результате которых весь контент сайта будет защищен платным доступом.

Возможно, пользователям будет позволено читать и публиковать твиты бесплатно в течение короткого промежутка времени, а плата будет взиматься только по истечении определенного периода времени.

Маск уволил тысячи людей на прошлой неделе, но менеджеры Twitter пытались защитить сотрудников, которые были беременны или проходили лечение от рака и отчаянно нуждались в медицинской страховке.

Одна бывшая сотрудница Twitter, которая находится на шестом месяце беременности, менеджер по науке о данных Шеннан Лу, написала в Твиттере, что любит свою работу и планирует подать в суд.