В Греции пройдет суточная массовая забастовка

В Греции пройдёт всеобщенациональная 24-часовая забастовка из-за низких зарплат и роста цен.

Всеобщий совет профсоюза государственного сектора и Всеобщая конфедерация труда Греции на их официальных сайтах сообщают о проведении 9 ноября в Греции общенациональной 24-часовой акции протеста, целью которой является требование о повышении зарплат, улучшении условий труда, резкого повышения цен, а так же восстановления коллективных трудовых договоров.

Отмечается, что массовая забастовка планируется проходить в Афинах и других крупных городах страны, где предполагается отмену 50 греческих авиарейсов и 42 отмененных, таксопарк будет стоять на месте и все суда останутся будут пришвартованы, а все средства массовой информации Греции приостановят свою теле-радио и информационную работу.