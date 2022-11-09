Немцев возмутила шутка Шольца об энергетическом кризисе
2022-11-09 01:59
Жители Германии возмущены шуткой канцлера Олафа Шольца об энергетическом кризисе.
Шольц рассказал: ««На днях ко мне подошел человек и сказал: «Господин Шольц, я только что поменял электрическую плиту на газовую». Я не знал, насколько печально мне следовало выглядеть»».
После этого канцлер рассмеялся. Пользователи Twitter не оценили этот юмор и выразили возмущение.
Шольца назвали беспинципным и высокомерным и посоветовали ему немедленно уйти в отставку. Некоторые даже написали, что такой руководитель – трагедия для страны.
Опубликовано: Светлана Репина
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