В Greanpeace удивлены, что их хотят признать нежелательной организацией в России

Депутаты Госдумы РФ собираются направить в Генпрокуратуру обращение с просьбой признать Greanpeace нежелательной организацией.

В самом «Гринпис» это связывают со своей «неудобной» позицией по некоторым законопроектам.

Представители организации считают, что это указывает на желание предпринимателей и их лоббистов наживаться на бесконтрольном использовании природных богатств страны.

Между тем депутаты Госдумы указывают на то, что Greanpeace на 70% финансируется фондами недружественных стран.