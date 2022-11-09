В Greanpeace удивлены, что их хотят признать нежелательной организацией в России
2022-11-09 02:06
Депутаты Госдумы РФ собираются направить в Генпрокуратуру обращение с просьбой признать Greanpeace нежелательной организацией.
В самом «Гринпис» это связывают со своей «неудобной» позицией по некоторым законопроектам.
Представители организации считают, что это указывает на желание предпринимателей и их лоббистов наживаться на бесконтрольном использовании природных богатств страны.
Между тем депутаты Госдумы указывают на то, что Greanpeace на 70% финансируется фондами недружественных стран.
Опубликовано: Светлана Репина
Путин готовит экстренное заявление по перемирию с Украиной
Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире
Шойгу посетил командный пункт ВС РФ в зоне СВО, заслушав доклад Суровикина
Welt: страны Евросоюза опасаются, что Украина может стать новым центром силы
Стремоусов: власти Херсона скоро примут сложное решение для сохранения жизней граждан
-->