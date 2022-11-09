Почему лосось должен быть всегда в вашем рационе

Включение 2 раза в неделю лосося в ваш рацион- залог крепкого иммунитета и костей.

Специалисты заявляют, что лосось богат не только жирными кислотами, микроэлементами и Омегой-3,регулирующие уровень сахара в крови, но и так же в ней находится большая доза витамина D и В6, которые в свою очередь важны для поддержания иммунитета, нервной системы и стимуляции умственной деятельности.

Следует отметить, что данную морскую рыбу не стоит употреблять в сыром виде из-за возможного содержания гельминтин, в копченом виде из-за содержания концерагенов и людям страдающим гипертонией и мочекаменной болезнью, а так же немаловажно соблюдать правила хранения рыбы.