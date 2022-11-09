Welt: страны Евросоюза опасаются, что Украина может стать новым центром силы

По информации Welt, крупные экономики Евросоюза колеблются по поводу вступления Украины в Евросоюз.

Причиной являются не только необходимые судебные реформы, но и некоторые опасения.

Если Украина присоединится к ЕС, она станет пятой по величие страной в блоке и получит 9% голосов в Совете ЕС, где решения принимаются квалифицированным большинством.

Таким образом, вес Германии в голосовании упадет с 18,6% до 16,9% — значение, с которым Украина и Польша вместе смогут сравниться. Это приведет к изменению баланса сил.