Welt: страны Евросоюза опасаются, что Украина может стать новым центром силы
2022-11-09 02:40
По информации Welt, крупные экономики Евросоюза колеблются по поводу вступления Украины в Евросоюз.
Причиной являются не только необходимые судебные реформы, но и некоторые опасения.
Если Украина присоединится к ЕС, она станет пятой по величие страной в блоке и получит 9% голосов в Совете ЕС, где решения принимаются квалифицированным большинством.
Таким образом, вес Германии в голосовании упадет с 18,6% до 16,9% — значение, с которым Украина и Польша вместе смогут сравниться. Это приведет к изменению баланса сил.
Опубликовано: Светлана Репина
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Welt: страны Евросоюза опасаются, что Украина может стать новым центром силы
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