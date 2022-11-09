Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире

41-летний актер Крис Эванс официально признан самым сексуальным мужчиной по версии журнала People.

Эванс ранее встречался с Джессикой Бил, Дженни Слейт и Минкой Келли. Но он говорил о желании жениться и завести детей.

По его мнению, любой творческий человек гордится не работой, которую он сделал, а своей семьей.

В разные годы самым сексуальных мужчиной по версии People становились Мел Гибсон, Брэд Питт, Джордж Клуни, Мэтт Дэймон, Бен Аффлек, Идрис Эльба, Джон Ледженд и Джонни Депп.