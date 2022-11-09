Шакира переезжает с детьми из Барселоны в Майами после расставания с мужем Жераром Пике
2022-11-09 02:56
Шакира и Жерар Пике, которые расстались в июне, достигли соглашения об опеке над двумя сыновьями.
У 45-летней певицы и 35-летнего футболиста двое детей. Милану 9 лет, Саше – 7. Их родители заявили, что намерены обеспечить сыновьям максимальную безопасность и защиту.
В течение восьми лет семья жила в Барселоне, но теперь Шакира с детьми переезжает в Майами, где живут все ее родственники по материнской линии.
На прошлой неделе Пике заявил о своем уходе из профессионального футбола.
Опубликовано: Светлана Репина
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