Шакира переезжает с детьми из Барселоны в Майами после расставания с мужем Жераром Пике

Шакира и Жерар Пике, которые расстались в июне, достигли соглашения об опеке над двумя сыновьями.

У 45-летней певицы и 35-летнего футболиста двое детей. Милану 9 лет, Саше – 7. Их родители заявили, что намерены обеспечить сыновьям максимальную безопасность и защиту.

В течение восьми лет семья жила в Барселоне, но теперь Шакира с детьми переезжает в Майами, где живут все ее родственники по материнской линии.

На прошлой неделе Пике заявил о своем уходе из профессионального футбола.