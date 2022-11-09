С 9 ноября по всей Украине начнутся веерные отключения электричества
2022-11-09 03:10
«Укрэнерго» в своем Telegram-канале сообщает, что с 9 ноября по всей территории Украины начнутся веерные отключения электроэнергии.
В основном подача электроэнергии будет прекращаться в Киевской, Черкасской и Черниговской областях, будут затронуты также другие регионы.
При этом в «Укрэнерго» отмечают, что аварийных отключений не ожидается.
В энергетической компании поясняют, что ограничения необходимы для снижения нагрузки на сети и поддержания баланса энергосистемы.
Опубликовано: Светлана Репина
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