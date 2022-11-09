С 9 ноября по всей Украине начнутся веерные отключения электричества

«Укрэнерго» в своем Telegram-канале сообщает, что с 9 ноября по всей территории Украины начнутся веерные отключения электроэнергии.

В основном подача электроэнергии будет прекращаться в Киевской, Черкасской и Черниговской областях, будут затронуты также другие регионы.

При этом в «Укрэнерго» отмечают, что аварийных отключений не ожидается.

В энергетической компании поясняют, что ограничения необходимы для снижения нагрузки на сети и поддержания баланса энергосистемы.