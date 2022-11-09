В Украине наступит «большой блэкаут» из-за массового отключения света

«Укрэнерго» сообщило об отключении системы энергоснабжения по многим регионам Украины.

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго», как пишет издание «Страна.ua» сообщило об отключении системы энергосбережения по всей территории Украины,так же уточняется, что по большей части затронет Киев, Киевскую, Черниговскую, Житомирскую, Харьковскую, Черкасскую, Сумскую, Днепропетровскую, Полтавскую области и Запорожскую часть,однако при этом об аварийных отключений света на данный момент не говорится.

Ранее в «Укрэнерго» заявляло о введении веерного отключения в семи областях Украины с почасовым графиком отключения на 8 ноября, как говорилось в сообщении компании в их Telegram-канале, что дополнительные ограничения энергетических затрат вводились из-за роста потребления электроэнергии во время похолодания.