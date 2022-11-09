К 2100 году волны тепла могут убивать 90 000 европейцев в год

Если не принять меры, 90 000 европейцев могут умирать каждый год из-за волн тепла к концу века, что является самой большой угрозой для здоровья, связанной с климатом, предупредило в среду, 9 ноября, Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС).

«Без мер по адаптации и при сценарии глобального потепления на 3°C к 2100 году 90 000 европейцев могут ежегодно умирать от волн тепла», — отметили в ЕАОС.

При потеплении на 1,5 °C, предусмотренном Парижским соглашением, эта цифра сократится до 30 000 смертей в год, говорится в обращении, основанном на исследовании 2020 года.

Согласно статистике, в период с 1980 по 2020 год от жары умерло около 129 000 европейцев, причем в последнее время этот показатель значительно ускорился.

Европейское агентство указало, что сочетание более частых волн тепла, старения населения и роста урбанизации делает европейцев более уязвимыми к высоким температурам, особенно на юге континента.