В Австралии проведена кибератака на Medibank, хакеры сливают медицинские данные ее клиентов
В Австралии обнаружена утечка конфиденциальных медицинских данных, украденных у крупной австралийской страховой компании, которая ранее отказалась платить требование о выкупе, сообщили в Medibank в ожидании новых утечек.
Medibank, одна из крупнейших частных страховых компаний Австралии, сообщила своим инвесторам и клиентам, что «выборка» данных примерно 9,7 миллиона клиентов была размещена на форуме в даркнете.
Имена, номера паспортов, даты рождения, адреса и медицинская информация входят в число личных данных, опубликованных анонимно в среду утром.
«Файлы представляют собой образец данных, к которым, как мы ранее определили, имел доступ преступник», — говорится в заявлении компании для Австралийской фондовой биржи.
«Мы ожидаем, что преступник продолжит размещать файлы в даркнете», — продолжила Medibank.
Анонимный интернет-пользователь заявил во вторник в хакерском блоге, что данные будут опубликованы через 24 часа, и это сообщение широко распространилось в местных СМИ.
Опубликовано: Тарас Медведев
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