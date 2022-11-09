Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Непале, толчки ощущались в Нью-Дели
2022-11-09 06:31
Землетрясение силой 5,6 балла потрясло западный Непал в среду (9 ноября), послав ударные волны даже в Индию, сообщил Институт геофизики США (USGS).
По данным Геологической службы США, его эпицентр находился недалеко от Дипаяла (Непал), в 340 км к западу от Катманду, на глубине 15 км.
Землетрясение произошло в 2 часа ночи в среду и ощущалось по всей северной Индии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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