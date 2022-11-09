Илон Маск продал акций Tesla почти на 4 миллиарда долларов

Состояние ведущего американского мультимиллиардера сократилось до 200 миллиардов после сделки с Twitter, сообщат источники в финансовых кругах США.

Илон Маск продал акции автопроизводителя Tesla на сумму почти 4 миллиарда долларов в период с пятницы, 4 ноября, по вторник, 8 ноября, чуть более чем через неделю после поглощения социальной сети Twitter за 44 миллиарда долларов.

Три новые операции касаются в общей сложности более 19 миллионов акций, или чуть более 4% от общего количества ценных бумаг, принадлежащих Илону Маску

Ранее босс Tesla уже продал акции на миллиард долларов для частичного финансирования поглощения платформы микроблогов.

Владельцы акций автопроизводителя в этих условиях решили избавиться от них заметив такое переключение интересов владельца компании.