Эковандалы напали на «Банки с супом Кэмпбелл» Энди Уорхола в Национальной галерее Австралии в Канберре
Протестующие за климат в среду (9 ноября) закрыли собой знаменитую работу Энди Уорхола «Суп Кэмпбелл», которая выставлена в Национальной галерее Австралии в Канберре.
Активисты рисовали граффити на ограждениях полотен, из которых состоит работа, не повредив их. Работникам музея пришлось снять защитные рамы для очистки.
«Суп Кэмпбелл» Уорхола, созданный между 1961 и 1962 годами, является одним из самых узнаваемых символов движения американского поп-арта. Экоактивисты объяснили, что выбрали его, чтобы подчеркнуть «опасность капитализма».
Другие активисты, выступающие за климат, недавно прикоснулись к картинам Гойи в Мадриде, забрызгали супом работы Ван Гога в Лондоне и измазали картофельным пюре шедевр Клода Моне в Потсдаме. Во многих случаях возбуждены уголовные дела за причиненный ущерб.
Опубликовано: Тарас Медведев
Газохранилища стран ЕС заполнены почти на 100% вопреки отсутствию газа из России
Виновника атаки на британского короля Карла III в Йорке арестовали
«Московский комсомолец»: по 100-рублевой купюре можно следить за ее владельцем
Галкин нанес визит Вайкуле во время своих гастролей в Прибалтике
Инвэнь: вторжение армии Китая на Тайвань случится в ближайшее время