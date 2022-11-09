Эковандалы напали на «Банки с супом Кэмпбелл» Энди Уорхола в Национальной галерее Австралии в Канберре

Протестующие за климат в среду (9 ноября) закрыли собой знаменитую работу Энди Уорхола «Суп Кэмпбелл», которая выставлена в Национальной галерее Австралии в Канберре.

Активисты рисовали граффити на ограждениях полотен, из которых состоит работа, не повредив их. Работникам музея пришлось снять защитные рамы для очистки.

«Суп Кэмпбелл» Уорхола, созданный между 1961 и 1962 годами, является одним из самых узнаваемых символов движения американского поп-арта. Экоактивисты объяснили, что выбрали его, чтобы подчеркнуть «опасность капитализма».

Другие активисты, выступающие за климат, недавно прикоснулись к картинам Гойи в Мадриде, забрызгали супом работы Ван Гога в Лондоне и измазали картофельным пюре шедевр Клода Моне в Потсдаме. Во многих случаях возбуждены уголовные дела за причиненный ущерб.