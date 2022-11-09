Новый посол Украины в ФРГ все еще надеется на скорые поставки танков Leopard 2

Новый посол Украины Алексей Макеев рассчитывает на быструю доставку бронетранспортеров и основных боевых танков, сообщил он в интервью телеканалу RTL.

«Я полон надежд, что это произойдет, потому что эту войну нужно выиграть», — заявил Макеев.

По его словам, Германия могла бы взять на себя ведущую роль в поставках вооружений Киеву.

Ранее он заявил газетам Funke Mediengruppe: «У нас есть основания надеяться, что будет принято решение о доставке Leopard 2 напрямую из Германии в Украину».

Ранее сообщалось, что британский премьер Сунак пообещал Киеву военную поддержку и направил на Украину 150 палаток для зимнего размещения.