Новый посол Украины в ФРГ все еще надеется на скорые поставки танков Leopard 2
2022-11-09 07:27
Новый посол Украины Алексей Макеев рассчитывает на быструю доставку бронетранспортеров и основных боевых танков, сообщил он в интервью телеканалу RTL.
«Я полон надежд, что это произойдет, потому что эту войну нужно выиграть», — заявил Макеев.
По его словам, Германия могла бы взять на себя ведущую роль в поставках вооружений Киеву.
Ранее он заявил газетам Funke Mediengruppe: «У нас есть основания надеяться, что будет принято решение о доставке Leopard 2 напрямую из Германии в Украину».
Ранее сообщалось, что британский премьер Сунак пообещал Киеву военную поддержку и направил на Украину 150 палаток для зимнего размещения.
Опубликовано: Тарас Медведев
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