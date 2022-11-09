Ирландия выступает за скорейшее принятие Украины в Евросоюз

Глава МИД Ирландии высказался за скорейшее вступление Украины в Евросоюз, при этом он заявил, что пора принять Молдову и Грузию.

«Многих украинцев мотивирует мечта о другом будущем», — заявил в Дублине министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковени.

«Но, прежде всего, страна, которая в настоящее время буквально борется за свое выживание против военной сверхдержавы, должна иметь возможность надеяться на полное членство в ЕС, а не на какое-то частичное членство или соглашение о соседстве», — добавил министр.

Помимо Украины, от расширения должны выиграть и другие страны, такие как балканские государства или бывшие советские республики Молдова и Грузия.

«Мы слишком долго затягивали процесс принятия некоторых балканских стран. Конечно, должны быть обязательные стандарты, которым должны соответствовать кандидаты на вступление. Но мы также должны отмечать прогресс, когда он происходит», - отметил Ковени.

На сегодняшний день Ирландия выделила 66 миллионов евро на военную помощь Киеву, практически тот же процент, что и в Германии, отметил Ковени.