Глава Disney уверен, что стриминговый бизнес переживает поворотный момент

В третьем квартале 2022 года к потоковой платформе Disney+ присоединилось более 12 миллионов подписчиков, заявил медиа-гигант в среду, 9 ноября.

Однако это подразделение кинокомпании потеряло почти 1,5 миллиарда долларов, что сказалось на общей прибыли.

Генеральный директор Боб Чапек заявил, что Disney+ достиг «поворотного момента» и станет прибыльным к 2024 году.

«Мы считаем, что находимся на пути к прибыльному стриминговому бизнесу, предполагая, что не увидим значительных изменений в экономическом климате», — сказал он на телеконференции, посвященной результатам компании.

В последние годы Disney вложила миллиарды долларов в свои потоковые платформы, превратившись из компании, основанной на традиционном телевидении и кино, в одного из основных игроков в индустрии потокового вещания.

В настоящее время компания насчитывает более 235 миллионов подписчиков на своих трех потоковых платформах, включая спортивный ESPN+ и более широкий развлекательный сайт Hulu.

Для сравнения, у Netflix около 223 миллионов подписчиков.