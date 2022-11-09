Глава Disney уверен, что стриминговый бизнес переживает поворотный момент
В третьем квартале 2022 года к потоковой платформе Disney+ присоединилось более 12 миллионов подписчиков, заявил медиа-гигант в среду, 9 ноября.
Однако это подразделение кинокомпании потеряло почти 1,5 миллиарда долларов, что сказалось на общей прибыли.
Генеральный директор Боб Чапек заявил, что Disney+ достиг «поворотного момента» и станет прибыльным к 2024 году.
«Мы считаем, что находимся на пути к прибыльному стриминговому бизнесу, предполагая, что не увидим значительных изменений в экономическом климате», — сказал он на телеконференции, посвященной результатам компании.
В последние годы Disney вложила миллиарды долларов в свои потоковые платформы, превратившись из компании, основанной на традиционном телевидении и кино, в одного из основных игроков в индустрии потокового вещания.
В настоящее время компания насчитывает более 235 миллионов подписчиков на своих трех потоковых платформах, включая спортивный ESPN+ и более широкий развлекательный сайт Hulu.
Для сравнения, у Netflix около 223 миллионов подписчиков.
Опубликовано: Тарас Медведев
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