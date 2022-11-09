Трамп заявил о фальсификациях на выборах в парламент и призвал начать протесты

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что у людей отбирают их голоса на выборах.

Бывший президент Соединенных Штатах Америки Дональд Трамп высказался о текущих парламентских выборах в стране.

В частности, он обвинил в несовершенстве систему электронного голосования, которая сейчас применяются в Штатах. По мнению Трампа, у людей попросту воруют их голоса

Трамп заявил, что у многих людей при входе в систему выдается сообщение о том, что они уже проголосовали, даже если они еще не успели отдать свой голос.

В связи с этим Дональд Трамп призвал людей протестовать против таких "ошибок".

"Многие жалуются, что хотят проголосовать, а им говорят "вы уже проголосовали", - написал Трамп.