Трамп заявил о фальсификациях на выборах в парламент и призвал начать протесты
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что у людей отбирают их голоса на выборах.
Бывший президент Соединенных Штатах Америки Дональд Трамп высказался о текущих парламентских выборах в стране.
В частности, он обвинил в несовершенстве систему электронного голосования, которая сейчас применяются в Штатах. По мнению Трампа, у людей попросту воруют их голоса
Трамп заявил, что у многих людей при входе в систему выдается сообщение о том, что они уже проголосовали, даже если они еще не успели отдать свой голос.
В связи с этим Дональд Трамп призвал людей протестовать против таких "ошибок".
"Многие жалуются, что хотят проголосовать, а им говорят "вы уже проголосовали", - написал Трамп.
Опубликовано: Николай Скира
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