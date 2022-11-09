Трамп: Электронное голосование отбирает голоса у граждан США
2022-11-09 08:39
Дональд Трамп критически высказался об электронном голосовании в Соединенных Штатах.
Экс-глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал электронное голосование на парламентских выборах, которые сейчас проводятся.
По словам Трампа, люди желают отдать свой голос через электронную систему, но видят сообщение о том, что они уже якобы проголосовали.
"Многие жалуются, что хотят проголосовать, а им говорят "вы уже проголосовали", - написал Трамп.
Напомним, что когда Трамп проиграл президентские выборы, то он также заявлял о многочисленных фальсификациях.
Опубликовано: Николай Скира
Газохранилища стран ЕС заполнены почти на 100% вопреки отсутствию газа из России
Виновника атаки на британского короля Карла III в Йорке арестовали
«Московский комсомолец»: по 100-рублевой купюре можно следить за ее владельцем
Галкин нанес визит Вайкуле во время своих гастролей в Прибалтике
Инвэнь: вторжение армии Китая на Тайвань случится в ближайшее время