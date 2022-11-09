Трамп: Электронное голосование отбирает голоса у граждан США

Дональд Трамп критически высказался об электронном голосовании в Соединенных Штатах.

Экс-глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал электронное голосование на парламентских выборах, которые сейчас проводятся.

По словам Трампа, люди желают отдать свой голос через электронную систему, но видят сообщение о том, что они уже якобы проголосовали.

"Многие жалуются, что хотят проголосовать, а им говорят "вы уже проголосовали", - написал Трамп.

Напомним, что когда Трамп проиграл президентские выборы, то он также заявлял о многочисленных фальсификациях.