Позиция Зеленского относительно того, что переговоры Москвы и Киева возможны только после смены власти в России, была изменена под давлением Вашингтона.

9 ноября по сообщениям ТАСС американская газета Politico опубликовало статью со ссылкой на свои источники, в которой говорится, что администрация США подтолкнула президента Украины Владимира Зеленского к исключению пункта о невозможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным из списка условий для начала диалог.

По данным газеты, американские чиновники напрямую не просили президента Украины изменить позицию по этому вопросу, но передали, что Киеву необходимо показать миру готовность завершить конфликт мирным путем.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российское руководство готово к проведению переговоров по Украине, но отметил, что Россия готова выслушать коллег с Запада, если они предложат организовать разговор по разрядке напряженности с учетом интересов Москвы.