В Германии регистрирует значительный рост числа заболеваний гриппом

Подразделение Государственного следственного управление по химии, гигиены и ветеринарной медицины (LUA) в Кобленце сообщило немецкому агентству печати, что с начала октября было выявлено 758 случаев заражения.

В ведомстве отметили, что за последние четыре года рост числа заболеваний гриппом в начале сезона представляется значительным.

Для сравнения: за тот же период в прошлом году было 5 случаев, в 2020 году — 4, а в 2019 году — то есть до пандемии короны всего 9.

В Институте Роберта Коха (RKI) также отмечает увеличение числа случаев заболевания по всей стране, что связывают с принципом «догоняющего» после жесткого соблюдения карантинных мер во время пандемии коронавируса.