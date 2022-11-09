В Германии регистрирует значительный рост числа заболеваний гриппом
2022-11-09 08:59
Подразделение Государственного следственного управление по химии, гигиены и ветеринарной медицины (LUA) в Кобленце сообщило немецкому агентству печати, что с начала октября было выявлено 758 случаев заражения.
В ведомстве отметили, что за последние четыре года рост числа заболеваний гриппом в начале сезона представляется значительным.
Для сравнения: за тот же период в прошлом году было 5 случаев, в 2020 году — 4, а в 2019 году — то есть до пандемии короны всего 9.
В Институте Роберта Коха (RKI) также отмечает увеличение числа случаев заболевания по всей стране, что связывают с принципом «догоняющего» после жесткого соблюдения карантинных мер во время пандемии коронавируса.
Опубликовано: Тарас Медведев
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