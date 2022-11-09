Минобороны США: Украина должна сама решить вопрос нападения на Крым

В СЩА не намерены влиять на решение Украины о перспективах нападения на Крым.

Соединенные Штаты Америки не будут оказывать влияние на Украину в вопросе того, нужно начинать вторжение на Крымский полуостров.

Об этом заявил заместитель министра обороны Соединенных Штатов по политическим делам Колин Кол.

По словам Кола, окончательное решение будет за правительством Украины.

"Украинцы будут решать, ставят ли они своими военными целями простое возвращение к границам по состоянию на 23 февраля или на 2014 год. Это в конечном счете будут их решения", приводит "Комсомолка" его заявление.