Во Франции радикальные экологи совершили 104 уголовных преступления с начала года, а в России закроют «Гринпис»
Согласно полицейскому отчету, опубликованному Le Figaro, в период с 1 января по 30 октября во Франции было зарегистрировано не менее 104 насильственных действий со стороны радикальных экологических НПО.
«Поджоги электроподстанций для антенн 3G / 4G и релейных антенн в Савойе, оптоволоконных шкафов, сожжение покрышек в Финистере, оборванные кабели в Вар или в Изере, саботаж охраняемых объектов во имя «социальной справедливости» в Каоре и Верхней Гаронне… Это карта Франции, методично саботируемая небольшими группами ультралевых и радикальных экологов» - пишет Le Figaro в своем расследовании.
Последние акции радикальных экологов обратились к вандализму против произведений искусства всемирно известных авторов в галереях по всему миру.
По тем же соображениям в России депутаты Госдумы признали деятельность «Гринпис» нежелательной и обратились с соответствующей заявкой в Генпрокуратуру.
Опубликовано: Тарас Медведев
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