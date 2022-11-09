В Германии в разы вырос спрос на печников и трубочистов, в моде снова дровяные печи и камины

В связи с резким ростом цен на газ, нефть и электроэнергию на северо-востоке ФРГ значительно возрос спрос на дровяные печи.

«С весны этого года от жильцов и домовладельцев поступил огромный запрос к государственным трубочистам», — заявил глава гильдии трубочистов Мекленбурга-Передней Померании Йорг Кибеллус в интервью Немецкому агентству печати.

Он отметил, что каждый коллега ежедневно получает не менее десяти запросов на сопутствующие консультации по проектированию дымоходов и систем индивидуального отопления помещений, таких как дымоходы и печи.

В связи с высоким спросом цены на дымоходы и камины в настоящее время растут, а очереди ожидающих выстроились на несколько месяцев.