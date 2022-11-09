Антонов: США стремятся нажиться на украинском конфликте за счет продажи оружия

Посол Антонов заявил, что США хотят получить выгоду за счет массовой продажи военной продукции.

9 ноября российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил журналистам РИА Новости, что США экономически заинтересованы в том, чтобы вести войну на истощение с Россией руками украинцев, стремясь, как можно больше заработать с зарубежных поставок вооружений.

Белому дому не уйти от ответственности за затягивание конфликта и гибель невинных людей, однако США продолжают с маниакальным упорством придерживаться тактики войны на истощение, тем самым изматывая всех украинцев, россиян, европейцев, а также рядовых американцев, - сказал посол.