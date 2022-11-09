Пентагон: Украина должна сама решить возвращать ли ей Крым военным путем
Пентагон заявил, что окончательный статус Крыма может обсуждаться между Украиной и Россией.
В среду утром РИА Новости сообщили, что заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол сообщил, что Украина должна сама решить вопрос о возвращении себе Крыма и США в данном вопросе затрудняются уточнить, какую позицию они займут.
При этом Кол отмечает, что окончательный статус полуострова должны решить между собой Россия и Украина, а Вашингтон же со своей стороны будет продолжать поддерживать боезапасы Киева.
Ранее, 7 ноября, издание The Daily Beast сообщило, что администрация президента Украины Владимира Зеленского готовит план по захвату Крыма, который хотят реализовать весной или летом 2023 года.
Опубликовано: Елена Калиновская
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