Австралийца приговорили к 129 годам тюрьмы за сексуальное насилие над детьми на Филиппинах

Австралиец был приговорен к 129 годам тюремного заключения на Филиппинах в связи с делом о сексуальном насилии над детьми, самой молодой жертве которого было 18 месяцев, сообщила прокуратура в среду (9 ноября).

«Я надеюсь, что это послужит очень сильным сигналом всем агрессорам, всем торговцам людьми», — заявил AFP Мерлинн Барола-Уй, региональный прокурор города Кагаян-де-Оро.

Питер Джерард Скалли уже отбывает пожизненный срок за изнасилование и торговлю людьми, в данном случае молодыми девушками. Суд Кагаян-де-Оро вынес новый приговор после заключения сделки о признании вины Питера Джерарда Скалли.

Потерпевшие и их семьи согласились с условиями мирового соглашения, говорится в сообщении, размещенном на странице областной прокуратуры в Facebook.

Эксперты предупреждают, что Филиппины стали глобальным центром сексуальной эксплуатации детей, чему способствуют бедность, свободное владение английским языком и широкое использование Интернета в стране.

Питер Джерард Скалли и его подельники были обвинены в 60 преступлениях, включая торговлю людьми, сексуальное насилие над детьми, изнасилование и детскую порнографию.

Подруга Питера Джерарда Скалли, Лавли Маргалло, приговорена к 126 годам тюремного заключения. Два других человека были приговорены к более чем девяти годам лишения свободы.