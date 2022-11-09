МО РФ: США разрабатывают средства нейтрализации российского ядерного оружия
Журнал «Военная мысль» сообщает, что США разрабатывают средства нейтрализации российского ядерного оружия.
9 ноября журнал для военачальников "Военная мысль", издаваемый Министерством обороны опубликовал материал в котором говорится о том, что Соединенные Штаты работают над созданием средств нейтрализации российского ядерного оружия.
В материале говорится, что по задумке американские потенциальные разработки будут способны поразить значительную часть ядерного потенциала страны, прежде чем ее руководство решит нанести ответно-встречный удар.
Также сообщается, что США для сохранения мирового лидерства пытаются реализовать комплекс мер по сдерживанию России как ядерным, так и стратегическим неядерным оружием, причем, отмечают авторы, теория сдерживания в США и странах НАТО заменена на теорию упреждающих силовых действий.
Опубликовано: Елена Калиновская
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