МО РФ: США разрабатывают средства нейтрализации российского ядерного оружия

Журнал «Военная мысль» сообщает, что США разрабатывают средства нейтрализации российского ядерного оружия.

9 ноября журнал для военачальников "Военная мысль", издаваемый Министерством обороны опубликовал материал в котором говорится о том, что Соединенные Штаты работают над созданием средств нейтрализации российского ядерного оружия.

В материале говорится, что по задумке американские потенциальные разработки будут способны поразить значительную часть ядерного потенциала страны, прежде чем ее руководство решит нанести ответно-встречный удар.

Также сообщается, что США для сохранения мирового лидерства пытаются реализовать комплекс мер по сдерживанию России как ядерным, так и стратегическим неядерным оружием, причем, отмечают авторы, теория сдерживания в США и странах НАТО заменена на теорию упреждающих силовых действий.