Дэн Маккаферти, основавший группу Nazareth, умер в возрасте 76 лет
2022-11-09 10:43
Основатель легендарной группы "Nazareth" Дэн Маккаферти скончался на 77-ом году жизни. Это произошло 8 ноября.
Основатель и солист легендарного музыкального коллектива "Nazareth" Дэн Маккаферти ушел из жизни 8 ноября. О его кончине сообщил бас-гитарист группы Питер Эгнью.
Шотландская рок-группа стала популярной на весь мир еще в 1970-х годах.
"Nazareth" часто радовал концертами жителей РФ, устраивая большие гастроли по стране.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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