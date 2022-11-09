Дэн Маккаферти, основавший группу Nazareth, умер в возрасте 76 лет

APS
2022-11-09 10:43

Основатель легендарной группы "Nazareth" Дэн Маккаферти скончался на 77-ом году жизни. Это произошло 8 ноября.

Основатель и солист легендарного музыкального коллектива "Nazareth" Дэн Маккаферти ушел из жизни 8 ноября. О его кончине сообщил бас-гитарист группы Питер Эгнью.

Шотландская рок-группа стала популярной на весь мир еще в 1970-х годах.

"Nazareth" часто радовал концертами жителей РФ, устраивая большие гастроли по стране.

Опубликовано: Наталья Гончарова