В украинском Мукачево с колонны замка Паланок снесли венгерский символ — турула и поставили трезубец
2022-11-09 10:47
Венгерские парламентарии заявили резкий протест против действий руководства Закарпатья, где живет венгерская община.
В Мукачево на колонне замка Паланок при содействии местных властей была демонтирована скульптура турула, который является национальным символом для венгров.
Вместо него на колонну был водружен трезубец, отмечают парламентарии.
«Комиссия решительно осуждает это бессмысленное и варварское движение, цель которого — запугать венгерскую общину Закарпатья, уничтожить общечеловеческое культурное наследие и отравить венгерско-украинские отношения», — заявили венгерские депутаты.
Ранее сообщалось, что власти Одессы подготовили к демонтажу памятник Екатерине II.
Опубликовано: Тарас Медведев
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