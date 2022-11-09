Шон Пенн вручил свой Оскар Зеленскому, прибыв в Киев

Известный на весь мир актер Шон Пенн прибыл в столицу Украины и встретился с президентом страны Владимиром Зеленским. Звезда мирового экрана вручил свой "Оскар" главе государства.

Всемирно известный голливудский актер и режиссер Шон Пенн прилетел в Киеву и встретился с руководителем Украины Владимиром Зеленским.

Артист вручил главе государства одну из своих статуэток кинопремии "Оскар". Пенн сообщил, что награда будет в столице Украины до окончания конфликта в Донбассе.

Пенн подчеркнул, что трудится над картиной, освещающей события в Украине.