Высокопоставленный разведчик Украины приговорён к 19,5 годам колонии в РФ
2022-11-09 10:54
Пресс-служба ФСБ рассказало о самом высокопоставленном украинском разведчике, который был рассекречен в России и приговорён к тюремному сроку.
Агенты Федеральной службы безопасности РФ обнародовали информацию о задержании полковника Главного разведывательного управления при Министерстве обороны Украины Дмитрии Штыбликове, который после перехода Крыма под контроль Москвы остался на полуострове, начав работу в Черноморском флоте.
По данным ФСБ, Штыбликов продолжил тайно работать на Украину, готовя диверсии и передавая разведданные Киеву, за что был приговорён к 19,5 годам колонии в России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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