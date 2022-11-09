Высокопоставленный разведчик Украины приговорён к 19,5 годам колонии в РФ

Пресс-служба ФСБ рассказало о самом высокопоставленном украинском разведчике, который был рассекречен в России и приговорён к тюремному сроку.

Агенты Федеральной службы безопасности РФ обнародовали информацию о задержании полковника Главного разведывательного управления при Министерстве обороны Украины Дмитрии Штыбликове, который после перехода Крыма под контроль Москвы остался на полуострове, начав работу в Черноморском флоте.

По данным ФСБ, Штыбликов продолжил тайно работать на Украину, готовя диверсии и передавая разведданные Киеву, за что был приговорён к 19,5 годам колонии в России.