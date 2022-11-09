Лорак показала фанатам свою подросшую дочь Софию, опубликовав совместное фото в сети

Ани Лорак разместила в сети снимок с дочерью Софией во время отдыха в Испании. Девочке уже 11 лет.

Украинская исполнительница Ани Лорак долго не выходила на связь с фанатами.

На днях знаменитость разместила в сети совместный снимок со своей 11-летней дочкой Софией.

Певица с дочерью отдыхает в Испании сейчас. Красавицы одеты в одном стиле, отдав предпочтение одной цветовой гамме.

На фото звездная мать нежно обнимает дочь. Вместе они показывают сердце руками.

С отцом своей наследницы, предпринимателем из Турции Муратом Налчаджиоглу, Ани развелась в 2019 году.