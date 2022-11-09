ЕС начнет миссию по подготовке 14 800 украинских солдат со штаб-квартирой в Германии

Главы МИД ЕС намерены одобрить обучение украинских солдат на встрече в Брюсселе в следующий понедельник.

Программа обучения должна стартовать в Германии и других странах ЕС через несколько дней после принятия «Резолюции об инициировании миссии поддержки для Украины».

Во вторник состоялась неофициальная конференция поставщиков, на которой определяется, какие страны примут участие в миссии и сколько выделят военных инструкторов.

«Недавние неизбирательные атаки России не поколеблют нашу решимость поддерживать Украину, а только укрепят ее», — заявил в октябре главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Планы учебной миссии, официально именуемой Миссией военной помощи ЕС Украине (EUMAM Ukraine), предусматривают обучение 14 800 украинских военнослужащих. Из них 2800 мужчин и женщин пройдут специальную подготовку.

Однако в будущем число обучаемых будет увеличиваться. Украина изначально требовала подготовки до девяти бригад. Это могут быть десятки тысяч человек. Обучение рассчитано на два года.

Брюссель уже рассматривает возможность обучения украинских солдат непосредственно на месте после мирного соглашения между Москвой и Киевом.