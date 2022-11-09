Косачев: предпосылки для нового диалога между Россией и США отсутствуют
2022-11-09 11:11
Вице-спикер Совета федерации РФ Константин Косачев утверждает, что в ближайшее время новые переговоры между Россией и США не состоятся.
Днём среды представитель российского Совфеда Константин Косачев публично заявил, что после завершения выборов в американский Конгресс предпосылки для нового диалога между властями России и Соединённых Штатов будут отсутствовать даже в случае победы республиканцев, которые традиционно оппонируют администрации Джо Байдена, максимизировавшей конфронтацию Вашингтона с Москвой.
При этом Косачев напомнил, что Россия не является инициатором прекращения переговорного процесса с американским государством и ранее была открыта к переговорам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Газохранилища стран ЕС заполнены почти на 100% вопреки отсутствию газа из России
Перепутали с Джоли: Блёданс рассказала, как вместо звезды Голливуда раздавала в Камбодже автографы
«Московский комсомолец»: по 100-рублевой купюре можно следить за ее владельцем
Виновника атаки на британского короля Карла III в Йорке арестовали
Инвэнь: вторжение армии Китая на Тайвань случится в ближайшее время