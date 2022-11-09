Венгрия заблокировала план ЕС по пакету помощи Украине на 18 млрд евро
2022-11-09 11:14
Венгрия наложит вето на любые шаги Евросоюза по оказанию совместной помощи Украине, заявил сегодня глава внешнеполитического ведомства республики Петер Сийярто.
В МИД Венгрии неоднократно заявляли, что намерены оказывать украинцам поддержку в рамках двухсторонних отношений.
Кредитовать Украину из своего кармана в размерах, предложенных Евросоюзом, Венгрия не намерена.
Как отметили в МИД республики опыт по совместному заимствованию по программе ЕС в преодолении пандемии себя не оправдал.
Опубликовано: Тарас Медведев
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