Венгрия заблокировала план ЕС по пакету помощи Украине на 18 млрд евро

Венгрия наложит вето на любые шаги Евросоюза по оказанию совместной помощи Украине, заявил сегодня глава внешнеполитического ведомства республики Петер Сийярто.

В МИД Венгрии неоднократно заявляли, что намерены оказывать украинцам поддержку в рамках двухсторонних отношений.

Кредитовать Украину из своего кармана в размерах, предложенных Евросоюзом, Венгрия не намерена.

Как отметили в МИД республики опыт по совместному заимствованию по программе ЕС в преодолении пандемии себя не оправдал.