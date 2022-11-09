Ирина Шейк и Бредли Купер снова встречаются
2022-11-09 11:16
Супермодель Ирина Шейк и голливудский актер Бредли Купер не могут друг без друга, о чем свидетельствует возобновление романтических отношений между ними.
Супермодель Ирина Шейк и голливудский актёр Брэдли Купер снова вместе, о чем свидетельствуют снимки, сделанные на днях в Нью-Йорке.
На фото знаменитости не скрывают чувств друг к другу и светятся от счастья.
О том, что звезды снова встречаются, заговорили уже летом текущего года. Шейк разместила в соцсетях фотографии с Купером во время их совместного отдыха.
Напомним, что у Ирины и Брэдли есть дочь, которая родилась в 2017-м. В 2019-м звезды расстались, а теперь снова встречаются.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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