Ирина Шейк и Бредли Купер снова встречаются

Супермодель Ирина Шейк и голливудский актер Бредли Купер не могут друг без друга, о чем свидетельствует возобновление романтических отношений между ними.

Супермодель Ирина Шейк и голливудский актёр Брэдли Купер снова вместе, о чем свидетельствуют снимки, сделанные на днях в Нью-Йорке.

На фото знаменитости не скрывают чувств друг к другу и светятся от счастья.

О том, что звезды снова встречаются, заговорили уже летом текущего года. Шейк разместила в соцсетях фотографии с Купером во время их совместного отдыха.

Напомним, что у Ирины и Брэдли есть дочь, которая родилась в 2017-м. В 2019-м звезды расстались, а теперь снова встречаются.