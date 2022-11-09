Экс-глава ФСКН России Виктор Черкесов умер в возрасте 72 лет
2022-11-09 11:17
Бывший глава российского наркоконтроля и полпред Владимира Путина Виктор Черкесов умер на 73-ем году жизни.
9 ноября представитель Государственной думы России Анатолий Хинштейн сообщил о смерти бывшего полпреда экс-главы службы наркоконтроля РФ Виктора Черкесова, который умер сегодняшней ночью в возрасте семидесяти двух лет.
Черкесов являлся первым директором российского отделения по наркоконтролю, генерал-полковником вооружённых сил России и полпредом президента РФ Владимира Путина по СЗФО.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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