Экс-глава ФСКН России Виктор Черкесов умер в возрасте 72 лет

APS
2022-11-09 11:17

Бывший глава российского наркоконтроля и полпред Владимира Путина Виктор Черкесов умер на 73-ем году жизни.

9 ноября представитель Государственной думы России Анатолий Хинштейн сообщил о смерти бывшего полпреда экс-главы службы наркоконтроля РФ Виктора Черкесова, который умер сегодняшней ночью в возрасте семидесяти двух лет.

Черкесов являлся первым директором российского отделения по наркоконтролю, генерал-полковником вооружённых сил России и полпредом президента РФ Владимира Путина по СЗФО.

Опубликовано: Ткачёв Андрей