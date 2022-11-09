Экс-директор ФСКН и полпред президента в СЗФО Виктор Черкесов умер на 73-м году жизни
Бывший руководитель ФСКН и экс-полпред Путина в СЗФО Черкесов умер на 73-м году жизни.
9 ноября по сообщениям ТАСС глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что сегодня ночью на 73-м году жизни скончался генерал-полковник Виктор Черкесов, бывший руководитель службы наркоконтроля и полпред президента в СЗФО.
Черкесов родился 13 июля 1950 года в Ленинграде и был первым директором Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (2003-2008), руководителем Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств (2008-2010), депутатом Госдумы (2011-2016), полпредом президента РФ в СЗФО (2000-2003).
Уточняется, что причиной смерти Виктора Черкесова стала тяжелая болезнь.
Опубликовано: Елена Калиновская
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