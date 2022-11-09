Bloomberg: Венгрия заблокировала план ЕС по помощи Украине на 18 млн евро
2022-11-09 11:21
Постоянное представительство Венгрии в Евросоюзе заблокировало план помощи Украине на 2023 год.
Днём 9 ноября американская газета Bloomberg сообщила, что Венгрия в одностороннем порядке заблокировала план Европейского союза, который предполагал выделение 18-ти миллиардов евро на оказание полномасштабной помощи Украине в условиях российской спецоперации в 2023 году.
Днём ранее глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерское государство намеревается и далее оказывать поддержку Киеву в частном порядке, однако его страна не будет делать этого в рамках Евросоюза.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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