Александр Буйнов гордится своим внуком-кадетом

Певец Александр Буйнов гордится своего внуком-кадетом Александром, которому исполнилось 17 лет.

Александр Буйнов поздравил своего внука Александра, которому исполнилось 17. Александр уже несколько лет учится в Президентском кадетском училище в Москве.

Дедушке нравится, то, что юношу держат в жесткой дисциплине, несмотря на статус его звездной семьи. «Сегодня пацану исполнилось 17 лет!

Сашка, будь здоров, родной, будь счастлив, защитник Родины!» - с гордостью произнес артист.