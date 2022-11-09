Александр Буйнов гордится своим внуком-кадетом
2022-11-09 11:21
Певец Александр Буйнов гордится своего внуком-кадетом Александром, которому исполнилось 17 лет.
Александр Буйнов поздравил своего внука Александра, которому исполнилось 17. Александр уже несколько лет учится в Президентском кадетском училище в Москве.
Дедушке нравится, то, что юношу держат в жесткой дисциплине, несмотря на статус его звездной семьи. «Сегодня пацану исполнилось 17 лет!
Сашка, будь здоров, родной, будь счастлив, защитник Родины!» - с гордостью произнес артист.
Опубликовано: Илья Крылов
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