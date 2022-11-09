Кириенко: Песков посетил Луганск для обучения сотрудников СМИ
2022-11-09 11:29
Заместитель главы администрации Путина Сергей Кириенко утверждает, что Дмитрий Песков побывал в Луганске.
9 ноября сотрудник администрации Владимира Путина Сергей Кириенко сообщил, что глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков побывал на территории Луганска, откуда вернулся в Россию сегодня ночью.
По данным Кириенко, в столице Луганской Народной республике Песков встретился с российскими журналистами, работниками СМИ и пресс-служб, где провёл для них обучащий семинар, призванный повысить продуктивность военных корреспондентов в зоне специальной военной операции.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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