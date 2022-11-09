Кириенко: Песков посетил Луганск для обучения сотрудников СМИ

APS
2022-11-09 11:29

Заместитель главы администрации Путина Сергей Кириенко утверждает, что Дмитрий Песков побывал в Луганске.

9 ноября сотрудник администрации Владимира Путина Сергей Кириенко сообщил, что глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков побывал на территории Луганска, откуда вернулся в Россию сегодня ночью.

По данным Кириенко, в столице Луганской Народной республике Песков встретился с российскими журналистами, работниками СМИ и пресс-служб, где провёл для них обучащий семинар, призванный повысить продуктивность военных корреспондентов в зоне специальной военной операции.

Опубликовано: Ткачёв Андрей